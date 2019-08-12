Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Источник: «Зенит» хочет купить полузащитника «Селтика» 

Спорт-Экспресс + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
"Зенит" хочет приобрести полузащитника "Селтика" Джеймса Форреста. Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за 28-летнего шотландца 12 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Scottish Sun.
Самому игроку "Зенит" готов платить 70 тысяч фунтов в неделю. Контракт Форреста с "Селтиком" рассчитан до 2022 года.
Полузащитник является воспитанником клуба из Глазго. Он дебютировал за команду в 2010 году и с тех пор провел за нее 354 матча, в которых забил 75 голов и сделал 73 передачи. Также в его активе 5 голов в 30 матчах за сборную Шотландии.
В прошлом сезоне Форрест был признан лучшим футболистом чемпионата Шотландии по версии журналистов и игроков.
Спорт-Экспресс: последние новости
Малком попал мячом в арбитра Турбина. Его реакция бесценна "Ахмат" – "Спартак": все голы матча 4:0. "МЮ" разгромил "Челси" в 1-м туре АПЛ
Футбол , Джеймс Форрест , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, кто оскорбил судью на «Ахмат-Арене»
Емельяненко запретили участие в боксерском турнире
ПСЖ согласился обменять Неймара на Коутиньо
Агент высказался об интересе «Локомотива» к Рибери
Дебют «Лэмпарда» стал худшим в «Челси» за 40 лет
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение