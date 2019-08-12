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Обозвавшего арбитра сотрудника «Ахмат-Арены» уволили 

Говорит Москва 12 августа 2019
Фото: ТАСС
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на представителя пресс-службы стадиона, уволенного сотрудника зовут Ризван Эдильсултанов.
«Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул «Судья, ты козёл» на эмоциях», — рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что судью матча «Ахмат» — «Спартак» Алексея Сухого оскорбили через громкоговоритель. Фраза была на чеченском языке:
«Судья — газ ю ол», что можно перевести как «Судья, ты козёл».
В 2013 году на «Ахмат-Арене» уже был похожий инцидент. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров прокричал в микрофон: «Судья продажная, козёл ты» — в адрес Михаила Вилкова, работавшего на матче с «Рубином».
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