Обозвавшего арбитра сотрудника «Ахмат-Арены» уволили

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на представителя пресс-службы стадиона, уволенного сотрудника зовут Ризван Эдильсултанов.

«Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул «Судья, ты козёл» на эмоциях», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что судью матча «Ахмат» — «Спартак» Алексея Сухого оскорбили через громкоговоритель. Фраза была на чеченском языке:

«Судья — газ ю ол», что можно перевести как «Судья, ты козёл».