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Сычев и Хохлов присоединятся к иску Алдонина к МВД 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Юрист бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина Александр Бурчук рассказал о подаче иска к МВД.
Экс-игрок национальной команды требует взыскать у МВД 43,7 млн рублей за моральный ущерб в деле о хищении его средств.
«Дело началось в 2014 году, когда выяснилось, что у моих доверителей — Алдонина, Хохлова, Никифорова, Сычева, Каряки и Кириченко — банком «Замоскворецкий» были похищены денежные средства. Все это время мы обращались с ходатайствами о проведении следственных действий», — цитирует Бурчука Sport24.
Юрист отметил, что было установлено имущество обвиняемых на сумму почти 2 млрд рублей, а также местонахождение председателя правления банка Илья Бударин, который был приговорен к 3,5 годам тюрьму. Однако две квартиры и здание учреждения стоимостью почти 1 млрд рублей не были арестованы из-за неправильно оформленных документов следствием.
По словам Бурчука, дело было направлено по самому незначительному эпизоду — в отношении председателя правления.
«Это хищение денег под видом фиктивной выдачи кредитов на сумму 180 млн рублей», — сказал представитель футболиста.
Ранее сообщалось, что фигуранты дела по иску Алдонина вызваны в суд.
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Футбол , Илья Бударин , МВД
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