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Чалов в матче с «Сочи» получил перелом носа 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
По информации «Чемпионата», нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил перелом носа со смещением в домашнем матче 5-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0). Форвард получил травму в компенсированное время.
На 90+3-й минуте встречи защитник гостей Иван Миладинович попал локтем в нос нападающему «армейцев». После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания. После 5 туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место. В следующем матче подопечные Виктора Гончаренко на выезде сыграют против «Спартака».
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Футбол , Виталий Мешков , Виктор Гончаренко , Иван Миладинович , Федор Чалов , Спартак , ЦСКА
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