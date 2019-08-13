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Месси попросил Неймара не переходить в «Реал» 

Спорт РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Manu Fernandez
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси попросил форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара тщательно обдумать возможность перехода в мадридский футбольный клуб "Реал", сообщает Marca.
Ранее СМИ сообщали, что президент "Реала" Флорентино Перес предложил Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, а "ПСЖ" "сливочные" гарантировали 120 миллионов евро и полузащитника Луку Модрича.
Сам 27-летний бразильский форвард заявил руководству "ПСЖ", что хочет покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно. "Барселона", за которую выступал бразилец, пытается вернуть Неймара, Во вторник утром делегация каталонского клуба, в лице члена правления Хавьера Бордаса, технического секретаря Эрика Абидаля и сотрудника клуба Андре Кюри, отправились в Париж, чтобы выслушать требования "ПСЖ" по трансферу бразильца.
Неймар выступал в "Барселоне" с 2013 по 2017 год. Затем представители Неймара выкупили его контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, после чего он перешел в парижский клуб, с которым заключил соглашение до лета 2022 года.
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Футбол , Лука Модрич , Лионель Месси , Эрик Абидаль , Реал
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