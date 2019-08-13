ФИФА наказал «Манчестер Сити»

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал «Манчестер Сити» за нарушения, допущенные при подписании контрактов с футболистами моложе 18 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Клубу из Манчестера грозил запрет на трансферы, но в ФИФА приняли во внимание, что англичане признали вину. В итоге горожане отделались штрафом в размере 340 тысяч евро.

В феврале этого года ФИФА выявила 29 случаев нарушения правил регистрации несовершеннолетних футболистов со стороны лондонского «Челси». По итогам «аристократам» запретили регистрировать новичков в течение двух трансферных окон. Кроме того, столичный клуб заплатил штраф в размере 550 тысяч евро.