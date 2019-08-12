Из Петербурга в Москву: «Локомотив» купил игрока «Зенита»

На момент выхода этого материала в свет официально условия сделки не разглашаются. Однако, как сообщил Sport24 агент игрока Игорь Глушевич, трудовое соглашение рассчитано на четыре года.

«Переговоры с «Локомотивом» были очень сложными. Но мы все рады, что так все получилось. Контракт заключен на 4 года», — сообщил Глушевич.

По сообщению же «СЭ», трансфер форварда обошелся «железнодорожникам» в 2,5 миллиона евро. Заработная плата в московской команде составит 1,1 миллиона евро за сезон, плюс различные бонусы. Карьеру Джорджевич начинал в черногорском «Могрене», в составе которого стал чемпионом страны. В июне 2012-го Лука перешел в «Зенит», который несколько раз отдавал его в аренду голландскому «Твенте», итальянской «Сампдории» и испанской «Понферрадине».

25-летний черногорский футболист последние два сезона на правах аренды провел в тульском «Арсенале», сыграл в 45 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 14 голов.

Шансом проявить себя назвал переход Джорджевича в «Локо» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев . Также он добавил, что в Петербурге никогда не забудут его гол в ворота «Локомотива» в прошлом сезоне, который фактически сделал «Зенит» чемпионом.

Джорджевичу, во многом, было тяжело конкурировать с теми, кто играет в основе «Зенита». Однако, в «Локо» ситуация для него сложилась очень привлекательная. «Локомотив» остро нуждается в забивном нападающем. Джефферсон Фарфан в этом году точно не сыграет. Эдер, конечно, форвард, но точно не забивной. На данный момент в активе главного тренера Юрия Семина из опытных «наконечников» только Федор Смолов . Есть молодые Роман Тугарев и Тимур Сулейманов, пока еще не проявившие себя на взрослом уровне. Поэтому, приобретением Луки Джорджевича «Локо», в некоторой степени, упростил себе игру в атаке.

«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Локомотив. Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу свое будущее в „Локомотиве“, — цитирует черногорца пресс-служба „железнодорожников“.

Джорджевич действительно нужен „Локо“. Тем более, что в этом сезоне клубу снова играть на три фронта. Кроме того, руководство и сами игроки всерьез рассчитывают выступить намного лучше в Лиге чемпионов, чем это было в предыдущем розыгрыше.

После объявления о переходе Луки Семин заявил, что по-прежнему ждет усиления, намекнув на российского нападающего чешской „Млады Болеслав“ Николая Комличенко . Однако, по словам председателя совета директоров московского клуба Анатолия Мещерякова , требования российского нападающего по условиям контракта выходят за пределы разумного.

»Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука — хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды», — отметил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Трансферная кампания для «Локо» точно не закончена: помимо Комличенко, в Черкизово активно сватают французского лидера «Баварии» Франка Рибери, этой весной объявившего об уходе из клуба.

«Всегда положительно оцениваю приход в команду обученных и амбициозных игроков, которые хотят играть за «Локомотив» и у которых, на наш взгляд, есть потенциал роста и развития. Многие факторы играют роль при приглашении футболиста, у «Локомотива» хорошая аналитическая служба, которая дает заключение по тем или иным игрокам», — заявил РИА Мещеряков.

Главный вопрос — каково место форварда в игровой схеме Семина. В два форварда «Локо». Если и играет, то крайне редко. Те нечастые попытки Юрий Палыча заиграть Смолова вместе в Эдером принесли команде 2-3 гола за весь прошлый сезон. В воскресном матче против «Динамо» наставник «Локо» может снова попробовать воспользоваться атакующим дуэтом.