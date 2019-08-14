Чемпиона мира выгнали из клуба за участие в «Форт Боярд»

Руководство «Марселя» приняло решение расторгнуть контракт с французским защитником Адилем Рами из-за участия игрока в шоу «Форт Боярд». Об этом сообщает Marca.

По итогам расследования было установлено, что съемки выпуска шоу с участием 33-летнего защитника прошли 20 мая. Таким образом, Рами пропустил тренировку «Марселя» без уважительной причины.

Обман футболиста вскрылся еще в июле. Тогда шоу с участием Рами вышло в эфир. Он принял участие в борьбе в грязи, несмотря на то, что был травмирован. Отмечалось, что игрок отпросился у руководства клуба, сославшись на семейные обстоятельства.

Рами известен по выступлениям за «Милан», «Валенсию» и «Севилью». За «Марсель» защитник выступает с 2017 года. За два сезона он провел 49 матчей и отметился двумя забитыми мячами.

С 2010 года Рами вызывается в сборную Франции. В составе национальной команды он провел 36 игр. В 2018 году вместе с командой он завоевал титул чемпиона мира на турнире в России.