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Чемпиона мира выгнали из клуба за участие в «Форт Боярд» 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Руководство «Марселя» приняло решение расторгнуть контракт с французским защитником Адилем Рами из-за участия игрока в шоу «Форт Боярд». Об этом сообщает Marca.
По итогам расследования было установлено, что съемки выпуска шоу с участием 33-летнего защитника прошли 20 мая. Таким образом, Рами пропустил тренировку «Марселя» без уважительной причины.
Обман футболиста вскрылся еще в июле. Тогда шоу с участием Рами вышло в эфир. Он принял участие в борьбе в грязи, несмотря на то, что был травмирован. Отмечалось, что игрок отпросился у руководства клуба, сославшись на семейные обстоятельства.
Рами известен по выступлениям за «Милан», «Валенсию» и «Севилью». За «Марсель» защитник выступает с 2017 года. За два сезона он провел 49 матчей и отметился двумя забитыми мячами.
С 2010 года Рами вызывается в сборную Франции. В составе национальной команды он провел 36 игр. В 2018 году вместе с командой он завоевал титул чемпиона мира на турнире в России.
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Футбол , Адиль Рами
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