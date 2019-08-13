Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Интера» 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: Richard Callis/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в трансфере форварда миланского «Интера» Габриэла Барбозы.
Об этом сообщает Mercato365.
По информации издания, на игрока также претендуют испанские «Севилья» и «Вильярреал».
На данный момент нападающий выступает на правах аренды за бразильский «Фламенго».
До этого в СМИ появилась информация, что Барбозой интересовалось столичное «Динамо», которое предлагало за переход аргентинца от €12 до €15 млн с бонусами. Тем не менее сумма не устроила итальянцев.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался от возвращения израильского футболиста Бибраса Натхо.
RT на русском: последние новости
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита» Уволенный сотрудник «Ахмат-Арены» объяснил свой поступок во время матча со «Спартаком» СМИ: ЦСКА отказался от возвращения израильского футболиста Натхо
Футбол , Габриэл Барбоза , ЦСКА , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межполовой бой1
Нурмагомедов попал в тройку влиятельных мусульман России4
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Слуцкий показал «брата-близнеца при погонах»
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение