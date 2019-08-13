Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в трансфере форварда миланского «Интера» Габриэла Барбозы.
Об этом сообщает Mercato365.
По информации издания, на игрока также претендуют испанские «Севилья» и «Вильярреал».
На данный момент нападающий выступает на правах аренды за бразильский «Фламенго».
До этого в СМИ появилась информация, что Барбозой интересовалось столичное «Динамо», которое предлагало за переход аргентинца от €12 до €15 млн с бонусами. Тем не менее сумма не устроила итальянцев.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался от возвращения израильского футболиста Бибраса Натхо.