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«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи 

Газета.Ru + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
"Что касается выкрика по системе громкой связи на матче "Ахмат" — "Спартак", КДК РФС оштрафовал "Ахмат" за использование системы оповещения на 150 тыс. рублей", — цитирует Григорьянца ТАСС.
Во втором тайме матча нападающий хозяев Аблайе Мбенге был удален с поля за вторую желтую карточку. Представитель пресс-службы "Ахмата" Ризван Эдильсултанов воспользовался громкой связью и оскорбил главного арбитра встречи Алексея Сухого. Позднее в клубе заявили, что сотрудник был уволен.
Ранее оскорбивший судью экс-сотрудник "Ахмата" объяснил свой поступок.
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Футбол , Артур Григорьянц , Алексей Сухой , Спартак , РФС , ИТАР-ТАСС
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