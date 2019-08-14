«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи 

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
"Что касается выкрика по системе громкой связи на матче "Ахмат" — "Спартак", КДК РФС оштрафовал "Ахмат" за использование системы оповещения на 150 тыс. рублей", — цитирует Григорьянца ТАСС.
Во втором тайме матча нападающий хозяев Аблайе Мбенге был удален с поля за вторую желтую карточку. Представитель пресс-службы "Ахмата" Ризван Эдильсултанов воспользовался громкой связью и оскорбил главного арбитра встречи Алексея Сухого. Позднее в клубе заявили, что сотрудник был уволен.
Ранее оскорбивший судью экс-сотрудник "Ахмата" объяснил свой поступок.