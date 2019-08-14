«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи 

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Появились подробности авиакатастрофы с участием футболиста Салы

Игрок "Спартака" Понсе дисквалифицирован за удар ногой Шунина

Миладинович извинился перед Чаловым за инцидент на матче 5-го тура РПЛ