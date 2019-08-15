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«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА 

Lenta.ru + ещё 88 2 часа назад
Фото: Murad Sezer / Reuters
«Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Счет во встрече, которая прошла в Стамбуле, открыл форвард «аристократов» Оливье Жиру. У «Ливерпуля» на 48-й минуте отличился Садио Мане. Основное время матча завершилось вничью (1:1). В добавленное время Мане оформил дубль. «Челси» ответил мячом Жорже Фрелло, реализовавшем пенальти. Обладатель трофея определился в серии послематчевых пенальти: точнее оказались футболисты «Ливерпуля».
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Футбол , Владимир Стогниенко , Садио Мане , УЕФА , Рамблер
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