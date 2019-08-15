«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА . Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет во встрече, которая прошла в Стамбуле, открыл форвард «аристократов» Оливье Жиру. У «Ливерпуля» на 48-й минуте отличился Садио Мане . Основное время матча завершилось вничью (1:1). В добавленное время Мане оформил дубль. «Челси» ответил мячом Жорже Фрелло, реализовавшем пенальти. Обладатель трофея определился в серии послематчевых пенальти: точнее оказались футболисты «Ливерпуля».

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«Ливерпуль» одержал победу в Лиге чемпионов одолев в финале турнира «Тоттенхэм». Мерсисайдцы в шестой раз в клубной истории завоевали трофей.

В решающем матче Лиги Европы «Челси» разгромил «Арсенал». Встреча прошла в Баку и завершилась со счетом 4:1.