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Роналду назвал свое преимущество над Месси 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Reuters
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил себя с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Слова футболиста приводит AS.
34-летний Роналду отдал должное аргентинцу, признав, что Месси долгие годы демонстрирует высокое мастерство. «Однако, в отличие от него, я много где поиграл и сумел победить в Лиге чемпионов с разными командами», — добавил португалец.
Месси попал в систему каталонского клуба в 2000 году и дебютировал за взрослую команду в 2003-м. В составе сине-гранатовых он 10 раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч». Это ни удавалось ни одному футболисту планеты, за исключением Роналду.
Роналду известен по выступлениям за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус». Португалец пять раз становился обладателем Кубка чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории турнира (126 голов). Один раз он завоевал трофей в составе «Юнайтед», еще четырежды — в составе мадридского «Реала».
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Футбол , Лионель Месси , Криштиану Роналду , Реал , Манчестер Юнайтед
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