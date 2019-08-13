Роналду назвал свое преимущество над Месси

34-летний Роналду отдал должное аргентинцу, признав, что Месси долгие годы демонстрирует высокое мастерство. «Однако, в отличие от него, я много где поиграл и сумел победить в Лиге чемпионов с разными командами», — добавил португалец.

Месси попал в систему каталонского клуба в 2000 году и дебютировал за взрослую команду в 2003-м. В составе сине-гранатовых он 10 раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч». Это ни удавалось ни одному футболисту планеты, за исключением Роналду.