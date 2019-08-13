Вслед за Фернандесом: бразилец из «Зенита» хочет играть за Россию

Бразильский новичок «Зенита» Малком опроверг сообщения западных СМИ о том, что он столкнулся с проявлениями расизма в Санкт-Петербурге, якобы решив покинуть клуб. Мать футболиста заявила, что ее сыну очень комфортно в России.

Новичок петербургского «Зенита» Малком высказался относительно сообщений о якобы своем решении покинуть Россию после своего дебютного матча за сине-бело-голубых. Ранее бразильские и британские СМИ распространили слухи о том, что игрок мог столкнуться с проявлениями расизма. 3 августа во время матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» болельщики «Зенита» вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям». Многие иностранные журналисты усмотрели в надписи намек на неодобрение присутствия в петербургской команде темнокожих игроков.

«Зенит» на своем официальном сайте заявил, что смысл слов на баннере был искажен журналистами. 6 августа в FARE (организация «Футбол против расизма в Европе» — «Газета.Ru») заявили, что баннер болельщиков «Зенита» является расистским и отрицать это нет смысла.

Вскоре после инцидента агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома, публично заявил, что его клиент не сталкивался с проявлениями расизма и очень счастлив в «Зените».

Мать футболиста Флавиа де Оливейра, в свою очередь отметила, что ее сыну комфортно в Петербурге..

«Я хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю», — цитирует бразильца Sport24.

Проблема с темнокожими игроками в самом богатом клубе страны не нова. Общеизвестный факт, что активная группа фанатов с города на Неве не хочет видеть в команде таких футболистов. По их мнению, это разрушает идентичность команды, однако большая часть болельщиков «Зенита» считает это устаревшим стереотипом. Одним из первых игроков «новой волны» в 2014-м стал венесуэльский форвард Саломон Рондон

Южноамериканца поначалу часто освистывали, однако исправно забиваемые им мячи градус расистских выкрикиваний все-таки понижали.

«Некоторые фанаты скандировали в мой адрес слова «обезьяна» и пели другие оскорбительные песни. Такое действительно есть, но лучше не придавать этому большого значения и не давать этому влиять на тебя. Я доволен своим цветом кожи и горжусь им», — заявлял Рондон английским СМИ, когда уже перешел из «Зенита» в «Вест Бромвич Альбион».

Инцидент с Малкомом отразился и на других российских клубах. 8 августа полузащитник сборной Конго и английского «Эвертона» Янник Боласи отказался от перехода в московский ЦСКА из-за скандала, который, как оказалось, придумали журналисты. Информацию о возможном трансфере конголезца тогда в своем твиттере опубликовал брат игрока Руддок Яла.

«Перейдет ли Янник в ЦСКА? Нет. Только не после такого отношения, как к Малкому», — написал Боласи под постом брата.

Несмотря на скандал, Малком пока полностью доволен своим пребыванием в Санкт-Петербурге, куда перешел этим летом из «Барселоны». Более того, он уже заявил, что не исключает выступление за сборную России в дальнейшем.

По словам нападающего, многое будет зависеть от тренерского штаба сборной его родной страны. Сам Малком пока не был заигран за основную команду пентакампеонов в официальных матчах.

«Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть», — заявил бразилец.

На данный момент в расширенной заявке сборной России сразу три натурализованных игрока. И, что характерно, все трое — бразильцы. И если форвард «Краснодара» Ари в последний раз выходил на поле в ноябре 2018 года, то голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме и защитник ЦСКА Марио Фернандес являются игроками стартового состава национальной команды.

«Я знал, что для меня это будет хорошим шагом, буду на виду у футбольного мира. Я быстро согласился, лишний раз не думал, понимая, что «Зенит» — солидная команда в России и в Европе. Все было очень стремительно, но я видел, что готов. Даже выходить на поле на второй день. Мне было важно понимать, что тренер рассчитывает на меня, и я должен быть там, где надо, помогая товарищам», — прокомментировал Малком свой переезд из Барселоны в Санкт-Петербург.

Также бразилец заявил, что спустя пару недель после перехода в «Зенит» общался с, пожалуй, главным соотечественником в российском футболе — экс-форвардом ЦСКА Вагнером Лавом.

Любимец армейской публике рассказал 22-летнему Малкому, что в России иногда бывает непросто. Но добавил, что ему повезло, ибо в России хороший футбол и горячие болельщики, почти как бразильские.

Конечно, за яркими словами Малкома не стоит ни одного мало-мальски подкрепленного фактора. Однако, чем черт не шутит, и за нашу сборную будет выступать 40-миллионый форвард, у которого за плечами уже есть опыт игры в «Барселоне».