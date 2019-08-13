«Тоттенхэм» готов в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена

«Тоттенхэм» надеется удержать в команде полузащитника Кристиана Эриксена , сообщает Daily Mail.

У датчанина остается последний год по контракту, его нынешний оклад составляет 80 тысяч фунтов в неделю. «Шпоры» готовы предложить футболисту новое соглашение, по условиям которого он зарабатывал бы уже 200 тысяч фунтов. Однако даже если Эриксен согласится на подписание нового контракта с лондонским клубом, то он будет настаивать на включении в соглашение адекватной фиксированной суммы выкупа.

«Тоттенхэм» оценивает футболиста в 100 млн фунтов, однако если с ним не удастся договориться по новому контракту, то уже следующим летом он уйдет бесплатно.

Сообщалось, что на игрока претендуют «Ювентус» и «Реал» . В прошлом сезоне Эриксен забил 10 голов и сделал 17 результативных передач в 51 матче за клуб.