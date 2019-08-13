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«Тоттенхэм» готов в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена 

SPORT24.ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
«Тоттенхэм» надеется удержать в команде полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail.
У датчанина остается последний год по контракту, его нынешний оклад составляет 80 тысяч фунтов в неделю. «Шпоры» готовы предложить футболисту новое соглашение, по условиям которого он зарабатывал бы уже 200 тысяч фунтов. Однако даже если Эриксен согласится на подписание нового контракта с лондонским клубом, то он будет настаивать на включении в соглашение адекватной фиксированной суммы выкупа.
«Тоттенхэм» оценивает футболиста в 100 млн фунтов, однако если с ним не удастся договориться по новому контракту, то уже следующим летом он уйдет бесплатно.
Сообщалось, что на игрока претендуют «Ювентус» и «Реал». В прошлом сезоне Эриксен забил 10 голов и сделал 17 результативных передач в 51 матче за клуб.
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Футбол , Премьер-лига , Кристиан Эриксен , Реал
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