Месси по телефону уговаривал Неймара не переходить в «Реал»

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар все еще ищет варианты продолжения карьеры. С будущей командой футболиста все еще туманно и непонятно, но в стане действующего чемпиона Франции игрок оставаться не собирается. Скорейшему переходу в другой клуб может поспособствовать и отношение болельщиков «ПСЖ» к бразильцу.

Во время первого тура чемпионата Франции против «Нима» фанаты парижан развернули несколько баннеров с оскорблениями в адрес Неймара.

Болельщики призвали футболиста убираться из «ПСЖ», также бразильцу припомнили ему заявление о том, что крупная победа над «ПСЖ» в составе «Барселоны» — его лучшее воспоминание в карьере. Примечательно то, что сам форвард участие в матче не принимал. Его даже не было в заявке на игру. Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объяснил отсутствие игрока тем, что у него повреждение.

Такое поведение не могло остаться незамеченным. Сестра Неймара Рафаэлла Бекран написала гневный пост на своей странице в твиттере, отметив, что без ее брата французская команда не сможет ничего выиграть.

«Какие же вы все мерзкие люди, не имеющие ни капли уважения! И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в этой команде. Без него вы ничего не выиграете. Ублюдки», — написала она, однако позднее твит был удален.

Главным претендентом на бразильского футболиста является «Барселона». Именно из каталонской команды Неймар в 2017 году перешел в «ПСЖ». Сумма трансфера была огромна — парижане заплатили за него €222 млн В это летнее трансферное окно игрок может вернуться в стан испанцев, однако, как сообщалось, команды не могут договориться о сумме трансфера и условиях перехода. В СМИ также появилась информация о том, что «Барселона» может арендовать бразильца.

12 августа несколько испанских изданий проинформировали, что юристы футболиста прибыли в офис каталонской команды. Цель приезда представителей Неймара остается неизвестной, однако ее связали именно с вероятным возвращением игрока.

По информации Le Parisien, «Барселона» готова предложить за Неймара нападающего Филиппе Коутиньо и €60-80 млн Однако такая сделка не устраивает французский клуб. В «ПСЖ» считают, что ценность Коутиньо завышена, а выплаты, наоборот, занижены.

Сообщается, что финальный аккорд в этой истории может быть сделан уже 15 или 16 августа. В это время владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи встретится с представителями «Реала» и «Барселоны» на собрании Ассоциации европейских клубов в Ливерпуле. Также появилась информация, что 13 августа директор «Барселоны» Эрик Абидаль и член совета директоров каталонцев Хавьер Бордас отправятся во Францию для завершающей стадии переговоров.

Однако в борьбу за бразильца включился еще один испанский гранд — мадридский «Реал». По информации СМИ, президент «королевского» клуба Флорентино Перес готов предложить Неймару пятилетний контракт и зарплату в €40 млн %

Форвард пока не ответил на это предложение, но если сделка состоится, то он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире после капитана «Барселоны» Лионеля Месси

При этом сам аргентинский форвард выступил против перехода своего бывшего одноклубника в стан принципиального противника «Барселоны». По информации Marca, Месси лично позвонил Неймару, с которым его связывают дружеские отношения, и попросил отказаться от перехода в мадридский клуб.

Наставник «ПСЖ» Тухель подтвердил, что французский клуб ведет переговоры о трансфере футболиста. Однако он не назвал конкретных команд, которые претендуют на бразильца.

«Мы должны быть реалистами и находить решения, как играть без Неймара. Невозможно найти другого такого игрока, как он, того, кто будет делать на поле то же самое, что и он. Мы не сможем потерять его и найти кого-то такого же уровня.

Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше. Мне нравится Неймар. Я хочу, чтобы он остался в команде, играл вместе с Мбаппе и всеми остальными. Если он уйдет, я не смогу спать спокойно», — приводит слова Тухеля Marca.

Такого же мнения придерживается полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти . Он признался, что не хочет отпускать Неймара в другую команду.