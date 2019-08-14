Жена Мамаева посетила супруга в колонии

Напомним, Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин , его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Согласно постановлению суда, Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — на месяц позже.

Ранее Кокорин и Мамаев приняли участие в товарищеском матче с «Салютом» в составе команды заключённых ИК-4 «Золотой лев». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Кокорина и Мамаева.