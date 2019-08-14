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Жена Мамаева посетила супруга в колонии 

Чемпионат.com + ещё 13 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, посетила супруга, который отбывает срок в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области. Об этом Алана сообщила на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Согласно постановлению суда, Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — на месяц позже.
Ранее Кокорин и Мамаев приняли участие в товарищеском матче с «Салютом» в составе команды заключённых ИК-4 «Золотой лев». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Кокорина и Мамаева.
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Футбол , Павел Мамаев , Алана Мамаева , Александр Протасовицкий , Александр Кокорин , ФСИН
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