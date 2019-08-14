Кристиан Нобоа, перешедший этим летом из санкт-петербургского "Зенита" в "Сочи", поделился впечатлениями от проживания в новом городе, передает портал "Известия".
"В Сочи приятный для меня климат. Как в моем родном городе. Там всегда 33 градуса тепла, а в Сочи 28–30. Всегда солнце и очень тепло — для меня это супер. Очень удобный климат и для тренировок. С самим городом я пока особо не успел познакомиться. Только начинаю гулять и смотреть по сторонам. ", — заявил эквадорец.
"Понимаю, что всегда должен оставаться профессионалом. Есть твоя работа: игры, тренировки, режим. Но в свободное время можешь делать все, что хочешь. В Сочи все рядом: море, казино, но надо оставаться профессионалом и понимать, когда нельзя отвлекаться, а когда можно", — добавил спортсмен.
Нобоа уже успел дебютировать за "Сочи", сумев помочь команде добиться ничейного результата в матче пятого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.
Ранее сообщалось, что глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что защитник "Сочи" Иван Миладинович должен был получить красную карточку за фол на нападающем московского ЦСКА Федоре Чалове в матче пятого тура чемпионата России.