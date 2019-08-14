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Жена Мамаева призвала помочь фитнес-фрику «Руки-базуки» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Страница Кирилла Терешина «Вконтакте»
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана призвала помочь Кириллу Терешину, известному в сети как "Руки-базуки".
В свои бицепсы он закачал синтол. Из-за большого объема вещества в мышцах Терешину теперь требуется операция. Ему грозит ампутация рук.
"Давайте поможем парню восстановить прежние руки. Многие врачи уже отказались от него, но я уверена, что смогу найти хирурга, который будет готов взяться за эту сложную операцию", — написала жена игрока "быков" в инстаграме.
Однако бывшая девушка фитнес-фрика Олеся Малибу заявила, что информация о необходимой операции — ложь.
"Руки-базуки" врет про операцию. Он копит на вторую квартиру в Москве, которую будет сдавать в аренду, а на полученные деньги жить. Не ведитесь", — заявила Малибу.
Ранее сообщалось, что норвежский лыжник был госпитализирован с остановкой сердца.
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