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Жена Мамаева призвала помочь обладателю «рук-базук» 

Рамблер + ещё 2 50 минут назад
Фото: Страница Кирилла Терешина «Вконтакте»
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана в своем Instagram призвала подписчиков помочь собрать деньги на операцию закачавшему в бицепсы синтол Кириллу Терешину. Пользователи соцсети в комментариях к записи напомнили Алане Мамаевой, что есть более нуждающиеся в помощи люди.
«Попробуем помочь этому парню восстановить прежние руки! К сожалению многие врачи отказались от него, но я уверена, что смогу найти ему хирурга который возьмётся за эту сложную операцию», — написала Алана Мамаева, опубликовав фото Терешина, известного в Сети как Руки-базуки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи пользователи соцсети резко высказались по поводу сбора денег на операцию Терешину.
«Ему не нужна помощь, ему нравится, что с ним происходит … Нужна была бы помощь — он бы обратился, если хочется помочь— лучше тому кому действительно это надо, мне кажется этому Кириллу сначала голову вылечить надо, а потом всё остальное», — отметила kami_yg.
«Ну сам наворотил сам и расхлебывает пусть. Народ тут при чем? Народ свои деньги зарабатывает что бы своих детей кормить и одевать», — написал 2015novoros.
«Помогать сиротам и больным деткам нужно», — уверена tkaoksa.
Комментарии5
Футбол , Павел Мамаев , Кирилл Терешин , Алана Мамаева
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