Жена Мамаева призвала помочь обладателю «рук-базук»

«Попробуем помочь этому парню восстановить прежние руки! К сожалению многие врачи отказались от него, но я уверена, что смогу найти ему хирурга который возьмётся за эту сложную операцию», — написала Алана Мамаева, опубликовав фото Терешина, известного в Сети как Руки-базуки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи пользователи соцсети резко высказались по поводу сбора денег на операцию Терешину.

«Ему не нужна помощь, ему нравится, что с ним происходит … Нужна была бы помощь — он бы обратился, если хочется помочь— лучше тому кому действительно это надо, мне кажется этому Кириллу сначала голову вылечить надо, а потом всё остальное», — отметила kami_yg.

«Ну сам наворотил сам и расхлебывает пусть. Народ тут при чем? Народ свои деньги зарабатывает что бы своих детей кормить и одевать», — написал 2015novoros.