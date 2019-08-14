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Скончался известный болельщик «Спартака». Он попал в страшное ДТП 

Спорт-Экспресс + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Известный болельщик «Спартака» Алексей «Бахыт» скончался в среду утром в реанимации, сообщает в своем Telegram-канале UgodnikOnTour. Напомним, что фанат красно-белых попал в серьезное ДТП после матча 5-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:3) в Грозном. Врачи почти сутки боролись за жизнь Алексея.
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«Руки трясутся от шока. Выражаю соболезнования родным и близким Алексея. Ушла легенда движа, и это неоценимая утрата. Просто нереально поверить. Покойся с миром, соратник», — говорится в сообщении Telegram-канала.
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