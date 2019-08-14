Баста пригласил Глушакова в СКА

По словам музыканта, это было бы большим событием для футбола в городе.

"Я в шутку звал Глушакова в СКА, говорил ему, что возрождаем клуб. А когда сказал, что ждем его у себя, он три раза через плечо поплевал. Вообще, для СКА будет событием, если Глушаков по приезде в Ростов придет на стадион и разыграет мяч. Это было бы очень интересно", — заявил Баста.

В мае 2019 года московский "Спартак" и Глушаков разорвали контракт по обоюдному согласию. Уже в июне этого года хавбек стал игроком "Ахмата". В составе клуба он уже успел выступить в нескольких матчах чемпионата Росии.

Ранее 32-летний футболист рассказал о принципиальности игры против красно-белых.