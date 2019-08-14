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Баста пригласил Глушакова в СКА 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, рассказал о том, что хочет пригласить полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова разыграть мяч на матче СКА из Ростова-на-Дону, передает "СЭ".
По словам музыканта, это было бы большим событием для футбола в городе.
"Я в шутку звал Глушакова в СКА, говорил ему, что возрождаем клуб. А когда сказал, что ждем его у себя, он три раза через плечо поплевал. Вообще, для СКА будет событием, если Глушаков по приезде в Ростов придет на стадион и разыграет мяч. Это было бы очень интересно", — заявил Баста.
В мае 2019 года московский "Спартак" и Глушаков разорвали контракт по обоюдному согласию. Уже в июне этого года хавбек стал игроком "Ахмата". В составе клуба он уже успел выступить в нескольких матчах чемпионата Росии.
Ранее 32-летний футболист рассказал о принципиальности игры против красно-белых.
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