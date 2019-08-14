Бен-Йеддер стал одноклубником Головина

Нападающий испанский "Севильи" Виссам Бен-Йеддер перешел в "Монако". Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.

Французский футболист подписал пятилетнее соглашение с монегасками.

"Я рад присоединиться к "Монако". Выбрал клуб, потому что чувствовал сильное желание с его стороны. Я верю в этот проект. Готов идти в ногу с амбициями клуба. Хочу доказать свой профессионализм и перейти на новый уровень. Спасибо "Монако" за оказанное доверие", — приводит слова Бен-Йеддера пресс-служба клуба.

Сезон-2018/19 оказался успешными для футболиста. Он сыграл в 35 матчах чемпионата Испании, став автором 18 голов и девяти результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард ПСВ Ирвинг Лосано может стать перейти в "Монако".