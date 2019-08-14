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Бен-Йеддер стал одноклубником Головина 

Газета.Ru + ещё 3 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Нападающий испанский "Севильи" Виссам Бен-Йеддер перешел в "Монако". Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.
Французский футболист подписал пятилетнее соглашение с монегасками.
"Я рад присоединиться к "Монако". Выбрал клуб, потому что чувствовал сильное желание с его стороны. Я верю в этот проект. Готов идти в ногу с амбициями клуба. Хочу доказать свой профессионализм и перейти на новый уровень. Спасибо "Монако" за оказанное доверие", — приводит слова Бен-Йеддера пресс-служба клуба.
Сезон-2018/19 оказался успешными для футболиста. Он сыграл в 35 матчах чемпионата Испании, став автором 18 голов и девяти результативных передач.
Ранее сообщалось, что форвард ПСВ Ирвинг Лосано может стать перейти в "Монако".
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