Руни нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом

Нападающий английского "Дерби Каунти" Уэйн Руни нанял специалиста по семейным отношениям, который должен помочь футболисту спасти брак, сообщает The Sun.

Руни пытается завязать с алкоголем.

"В США Уэйн много пил, что сказалось на его отношениях с женой. Он уничтожал себя, выпивая вечерами. Но по возвращении на родину хочет все исправить, начать с чистого листа. Руни знает, что отказ от алкоголя всем на пользу", — заявил источник, близкий к семье форварда.

Руни — воспитанник "Эвертона". В 2004 году "Манчестер Юнайтед" купил его за €37 млн В составе "МЮ" Руни сыграл в 5559 матчах, став автором 253 голов и 146 результативных передач.

В 2017 году нападающий вновь вернулся в "Эвертон", но уже через год переехал в США.

Ранее экс-игрок манкуцнианцев Рио Фердинанд рассказал о планах Руни на будущее.