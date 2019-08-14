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Руни нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий английского "Дерби Каунти" Уэйн Руни нанял специалиста по семейным отношениям, который должен помочь футболисту спасти брак, сообщает The Sun.
Руни пытается завязать с алкоголем.
"В США Уэйн много пил, что сказалось на его отношениях с женой. Он уничтожал себя, выпивая вечерами. Но по возвращении на родину хочет все исправить, начать с чистого листа. Руни знает, что отказ от алкоголя всем на пользу", — заявил источник, близкий к семье форварда.
Руни — воспитанник "Эвертона". В 2004 году "Манчестер Юнайтед" купил его за €37 млн В составе "МЮ" Руни сыграл в 5559 матчах, став автором 253 голов и 146 результативных передач.
В 2017 году нападающий вновь вернулся в "Эвертон", но уже через год переехал в США.
Ранее экс-игрок манкуцнианцев Рио Фердинанд рассказал о планах Руни на будущее.
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