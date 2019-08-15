Винисиус не намерен покидать «Реал» 

Игрок "Реала" Винисиус Жуниор не намерен покидать клуб, сообщает ESPN.
По информации издания, 19-летний нападающий не хочет уезжать из Мадрида, так как надеется стать важной фигурой для нынешнего рулевого "сливочных" Зинедина Зидана. Стоит отметить, что, исходя из сведений СМИ, к форварду в текущее трансферное окно проявляли интерес французский "ПСЖ", английский "Арсенал" и итальянский "Милан".
В предыдущем сезоне Винисиус вышел на поле в составе "Реала" 23 раза и забил 4 гола.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба все еще надеется перейти в мадридский "Реал".