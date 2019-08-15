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«Реал» взял кредит на Неймара 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Patrick Semansky / AP
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес оформил займ для последующей сделки по переходу бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом сообщает Sport.es.
Глава «королевского клуба» обратился к финансовым структурам и взял кредит, чтобы подготовиться к переговорам по трансферу 27-летнего бразильца. Отмечается, что к такому решению функционера подтолкнула неудача при выручке средств с продажи игроков. Ожидается, что сделка будет оформлена на следующей неделе.
Как и «Барселона», мадридский клуб заинтересован в переходе бразильца и готов предложить в обмен на игрока ряд футболистов основного состава. В частности, «Реал», по данным СМИ, может расстаться с хорватом Лукой Модричем. Кроме того, по информации Sport.es, мадридцы готовы предложить Неймару контракт в общей сложности на 200 миллионов евро, согласно которому он будет зарабатывать 40 миллионов евро за сезон.
Неймар выступает в ПСЖ с 2017 года. Его трансфер из «Барселоны» обошелся парижанам в 222 миллиона евро, что стало рекордом для мирового футбола. В сезоне-2018/19 на его счету 23 гола в 28 матчах за ПСЖ.
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Футбол , Реал
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