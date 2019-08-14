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«Рубин» оштрафован на 1 млн рублей 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что казанский "Рубин" оштрафован на 1 млн за выполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера, которым он не является, передает РИА "Новости".
Сам специалист, не имеющий необходимой лицензии для работы главным тренером команды чемпионата России, получил штраф в размере 200 тысяч рублей. Официально наставником клуба из столицы Татарстана является испанец Эдуардо Докампо.
После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблиц. В активе команды семь очков.
Ранее сообщалось, что грозненский "Ахмат" оштрафован за оскорбление судьи.
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Футбол , Артур Григорьянц , Роман Шаронов , РФС , РИА Новости
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