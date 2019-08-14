«Рубин» оштрафован на 1 млн рублей

Сам специалист, не имеющий необходимой лицензии для работы главным тренером команды чемпионата России, получил штраф в размере 200 тысяч рублей. Официально наставником клуба из столицы Татарстана является испанец Эдуардо Докампо.

После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблиц. В активе команды семь очков.

Ранее сообщалось, что грозненский "Ахмат" оштрафован за оскорбление судьи.