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Суд разделил имущество семьи Глушаковых пополам 

Чемпионат.com + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дарья Глушакова, бывшая жена полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, сообщила, что решением суда имущество семьи разделено пополам.
«Суд поделил имущество пополам. Но при этом не были учтены деньги, которые он вывел со счетов. Клинику, которая была моим бизнесом, и другое имущество суд отписал ему. С бывшим мужем я не связывалась и не хочу с ним связываться. У нас ещё не закончился судебный процесс. У нас ещё Мосгорсуд, и я буду доказывать, что он выводил деньги и так далее. Решением суда, конечно, не довольна. Это не по праву. Это не честно со стороны судейского решения по помещениям и имуществу, которое было заявлено в иске», — сказала Глушакова.
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Футбол , Денис Глушаков , Дарья Глушакова , Мосгорсуд
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