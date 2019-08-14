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СМИ: Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва сделки по Погба 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Fotografo01/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть занимаемую должность.
Как сообщает журналист Диего Торрес, Зинедин Зидан может покинуть мадридский «Реал». По информации источника, француз раздосадован сорвавшимся трансфером Поля Погба, так как он лично обещал соотечественнику переход в «королевский клуб». Президент клуба Флорентино Перес не выполнил практически ничего из того, что обещал наставнику команды.
Зиденин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 года. За это время француз трижды выиграл Лигу чемпионов, после чего покинул команду. В марте 2019 Зидан вернулся в «Реал».
Ранее сообщалось, что «Реал» отдаст в аренду новичка команды Йовича.
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Футбол , Зинедин Зидан , Диего Торрес , Поль Погба , Реал
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