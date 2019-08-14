СМИ: Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва сделки по Погба

Как сообщает журналист Диего Торрес , Зинедин Зидан может покинуть мадридский «Реал». По информации источника, француз раздосадован сорвавшимся трансфером Поля Погба , так как он лично обещал соотечественнику переход в «королевский клуб». Президент клуба Флорентино Перес не выполнил практически ничего из того, что обещал наставнику команды.

Зиденин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 года. За это время француз трижды выиграл Лигу чемпионов, после чего покинул команду. В марте 2019 Зидан вернулся в «Реал».

Ранее сообщалось, что «Реал» отдаст в аренду новичка команды Йовича.