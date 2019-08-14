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«Спартак» близок к покупке Тамеза 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Московский "Спартак" близок к покупке полузащитника французской "Ниццы" Адриена Тамеза. Примерная стоимость 25-летнего футболиста — 10 миллионов евро.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы начали переговоры о покупке "Спартаком" французского игрока. "Ницца" в свою очередь приступила к поиску замены одному из основных игроков.
Адриен Тамез родился в Лилле и является воспитанником местного клуба. Он выступал за "Нанси", "Валансьен", а с 2017 года играет за "Ниццу". В прошлом сезоне Адриен провел 40 матчей, отдал 4 передачи и получил 7 предупреждений.
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Футбол , Адриен Тамез , Спартак
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