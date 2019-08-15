Глушаковы поделили имущество

Совместно нажитое имущество Дениса Дарьи Глушаковых поделено между ними пополам. Об этом, как сообщает Чемпионат, рассказала последняя.

Полузащитник футбольного клуба «Ахмат» скандально развелся с женой 16 июля. В этот день Московский городской суд утвердил решение Никулинского районного суда и расторжение брака вступило в силу.

Вчера Никулинский суд огласил решение по делу о разделе имущества бывших мужа и жены. Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин в беседе с ТАСС не уточнил доли имущества, доставшейся его клиентке, но упомянул, что в ее пользу было взыскано 10 миллионов рублей.

«Суд поделил имущество пополам. Решением, конечно, не довольна», — заявила журналистам сама Глушакова.

Она рассказала, что решение будет опротестовано, а объяснила это тем, что оно нечестное, в том числе потому, что не были учтены деньги, выведенные ее бывшим супругом со счетов.