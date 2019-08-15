Имущество пополам: как рассудили Глушаковых

Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи. Также стало известно, что в пользу Глушаковой было взыскано 10 млн рублей. Однако экс-жена игрока осталась недовольна итогами заседания и намерена подать апелляцию.

14 августа в Никулинском районном суде города Москвы прошло еще одно слушание по делу о разделе имущества полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи. Оно проводилось в закрытом режиме. По информации ТАСС, по итогам заседания суд принял решение разделить имущество бывших супругов пополам, а помещение под клинику было отдано игроку.

О разделе имущества и результатах слушания рассказал адвокат Дарьи Сергей Жорин . Он также отметил, что суд взыскал в пользу Глушаковой 10 млн рублей. При этом о долях разделенного имущество правозащитник не сообщил.

Сама Дарья после заседания заявила, что недовольна его итогами и намерена судиться с бывшим мужем и дальше.

«Решением суда я, конечно же, недовольна. Но это еще не все. Я буду подавать апелляцию. Впереди ещё Мосгорсуд. Я буду доказывать, что он выводил деньги. Я считаю решение нечестным. Связывалась ли я с бывшим мужем? Нет, не связывалась. У меня нет желания с ним связываться», — передает слова женщины Sport24.

Во время заседания адвокаты Глушаковой подняли вопрос о взыскании с футболиста 50 процентов компенсации за то, что во время бракоразводного процесса он выводил из семейного бюджета деньги на свои подконтрольные счета. Сообщалось, что с момента расставания игрок смог вывести около 200 млн рублей.

Изначально бюджет супругов оценивался в 300 млн рублей, но после того, как вскрылись обстоятельства вывода средств, счет составил 500 млн О выводе средств на заседании, которое состоялось 8 августа, сообщила адвокат Глушаковой Алиса Образцова

«В суд поступила экспертиза, поступили ответы из банков. Исходя из этих ответов мы получили факты того, что Глушаков с помощью различных транзакций вывел сумму в районе 200 миллионов рублей, чтобы уменьшить долю Дарьи. Например, мы получили справку от одного банка, согласно которой на утро 3 августа на счете Дениса было почти 140 миллионов рублей. Позже эти деньги каким-то образом исчезли. И это только один факт вывода средств. Важно доказать, что на момент разрыва отношений стороны накопили определенную сумму, которая должна быть поделена пополам», — цитирует правозащитника «Спорт-Экспресс».

По информации «РЕН ТВ», на суде адвокаты Дарьи представили доказательства того, что Глушаков выводил деньги через Пенсионный фонд. Эту идею, по словам правозащитников, футболисту предложили его друзья.

Согласно полученной информации 2 августа полузащитник снял наличными 2 млн рублей, 6 августа перевел 10 млн рублей на «страхование жизни», а на следующий день отправил около 8,3 млн рублей в пенсионные накопления.

История с бракоразводным процессом Глушаковых началась осенью 2018 года. Изначально сообщалось, что инициатором расставания стал футболист, который уличил свою супругу в неверности. В ответ Дарья также обвинила Дениса в изменах, по ее словам, она застала его в сауне с девушкой. Затем в Сети появилось видео, которое компрометировало игрока.

На протяжении всего бракоразводного процесса случались неожиданные повороты. Глушаков пытался вывести со счета деньги, чтобы их не пришлось делить. Однако оставил он эти попытки после того, как на него могли возбудить уголовное дело. Также он пытался переписать загородный дом на свою мать, чтобы недвижимость не стала предметом раздела. В интернет также попали аудиосообщения с угрозами, которые записывал игрок своей супруге.

Никулинский суд города Москвы расторг брак Глушаковых шестого февраля. По итогам обе дочери — Валерия и Александра — остались с матерью, а футболист должен выплачивать алименты в размере трети всех доходов, а также 100 тыс. рублей ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. Кроме того, было установлено время, в которое игрок может встречаться со своими детьми. Денис может встречать каждый четный Новый год вместе с ними. По договоренности с Дарьей, он может забирать детей в один из летних месяцев. Футболист может присутствовать на дне рождения, но не больше трех часов, а в свой день рождения Глушаков может забирать их на четыре часа.