Лунин может сыграть против «Реала»

Вратарь «Реал Мадрида» Андрей Лунин может провести ряд игр за «Вальядолид» в матчах чемпионата и Кубка Испании, сообщает пресс-служба «Вальядолида».

Спортивный директор «Вальядолида» Михель Анхель Гомес сказал, что футболист имеет полное право сыграть против «Реала» . По его словам, в арендном соглашении 20-летнего украинца нет пунктов о количестве сыгранных матчей или минут в предстоящем сезоне. Лунин перешёл в испанский клуб на правах аренды. Прошлый сезон Лунин отыграл также на правах аренды в «Леганесе».

За годы своей карьеры Лунин отыграл за «Днепр», «Зарю», «Реал Мадрид», «Леганес» и «Вальядолид». В национальную сборную Андрей привлекается с 2015 года. Лунин — победитель чемпионата мира среди команд до 20 лет.