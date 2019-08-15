Короли Европы: как «Ливерпуль» разделался с «Челси»

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА , оказавшись сильнее в серии пенальти. «Газета.Ru» о том, как «красные» завоевали свой второй трофей под руководством Юргена Клоппа

14 августа «Ливерпуль» и «Челси» сразились за Суперкубок УЕФА. Для «красных» возвращение в Турцию было особенно знаковым. В мае 2005 года скаузеры уже играли в Стамбуле и совершили тогда один из самых эпичных камбэков в истории мирового футбола, отыгравшись у «Милана» с 0:3 и обыграв «россонери» в серии пенальти. Теперь же команда Юргена Клоппа одержала очередную громкую победу в Европе уже на новенькой «Водафон Арене», где под каток «Ливерпуля» попал «Челси», который с этого сезона тренирует Фрэнк Лэмпард

Оба тренера стартовыми составами особо не удивили, выпустив практически самых сильнейших игроков. Примечательным оказался разве что выход на поле Алекса Окслейд-Чемберлена , тогда как Роберто Фирмино остался на скамейке запасных «Ливерпуля». В остальном все буднично.

Главный арбитр встречи услугами видеорефери не воспользовалась и пенальти в начале матча ставить не решилась.

К слову, фигура судьи тоже оказалась знаковой еще за несколько дней до игры. Стефани Фраппар — первая женщина-арбитр в истории Суперкубка УЕФА. Ранее она же стала первой женщиной, судившей матчи чемпионата Франции.

Ответил «Челси» спустя пять минут. Педро резко сместился с правого фланга в центр и пробил из-за пределов штрафной в направлении дальнего нижнего угла. Мяч пролетел примерно в метре от штанги.

По-настоящему опасный и голевой момент все-таки соорудил «Ливерпуль».

Мохамед Салах на скорости оторвался от защитника, вошел в штрафной и аккуратно пробил с левой в дальний угол, но Кепа Аррисабалага свою команду выручил. Интересно, что встречу примерно на 12-й минуте прервал болельщик, выбежавший на поле. Для УЕФА данная ситуация становится уже поистине головной болью. В финале Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм», на поле также появилась полуголая болельщица, в итоге оказавшаяся американская актриса и модель Кинси Волански.

Испанский вингер «Челси» подхватил бесхозный мяч на линии штрафной, ворвался в зону и мощно пробил в дальнюю «девятку». Только чудо спасло «Ливерпуль»: Адриан уже был отыгран, но мяч попал в перекладину.

Впрочем, через несколько минут новичку «красных» в игру вступить пришлось. Педро сделал классную тонкую передачу вразрез на Матео Ковачича , хорват оказался один перед испанским голкипером, но тот, бросившись в ноги хорвата, мяч забрал. Однако в следующем моменте Адриан свою команду спасти не сумел.

«Челси» организовал классную контратаку, расчертив ее всего в несколько ходов и закончив голом.

Канте выцарапал мяч в центре поля и сразу же отреагировал на забегание Кристиана Пулишича . Тот перехитрил Фабиньо со всей обороной «Ливерпуля» и сделал классную передачу вразрез на Жиру. Француз обрабатывать мяч не стал и мощно пробил в дальний нижний угол — 1:0.

Спустя мгновение Пулишич уже мог выступить не в роли ассистента, а автора гола. Эмерсон увидел открывание Кристиана и быстро отпасовал на него. Американец хорватского происхождения ворвался в штрафную, убрал мяч под себя и точно пробил в ближний угол. Однако гол арбитры не засчитали — Пулишич в момент передачи оказался в офсайде.

Несмотря на яркое начало от «Ливерпуля» первый тайм завершился полностью под диктовку «Челси». Лондонцы же и ушли с поля на перерыв победителями.

На вторую половину встречи Клопп произвел ротацию, заменив Окслейда-Чемберлена, который свой выход в старте никак не оправдал, на Роберто Фирмино. И бразилец сразу же отметился результативным действием.

Фабиньо удачно сыграл на подборе у чужой штрафной и в касание забросил мяч на Фирмино. Тот кое-как обыграл голкипера «Челси» и невольно сделал передачу на подоспевшего Мане. Сенегалец пустые ворота расстрелял без проблем.

Гол определенно сыграл на пользу «Ливерпулю», который резко взвинтил темп. Через мгновение Фирмино вновь имел шанс записать на себя голевой пас. Мане перехитрил Канте у штрафной площади и отыграл на бразильца. Тот одним движением убрал мяч себе под правую, но бить не стал, откатив под удар Фабиньо, но у него удар издали не удался.

На этом моменты у ворот Аррисабалаги не закончились. Фирмино вновь разогнал опаснейшую атаку 4 в 4 и имел хорошую возможность пробить из-за штрафной. Однако бразильский нападающий предпочел сделать передачу на Салаха, и египтянин не то пробил, не то прострелил во вратарскую, куда уже врывался Фирмино. Подставь Роберто ногу — быть бы голу.

К середине тайма «Челси» потихоньку прибрал мяч к себе. Особенно это было заметно по игре в центре поля, где зажигал Канте. Поняв это, Клопп сменил Милнера на Жоржиньо Вейналдума в помощь к Фабиньо. Именно нидерландский полузащитник персонально опекал своего французского оппонента. Лэмпард же ответил на это двойной заменой, убрав с поля Пулишича и Жиру и выпустив вместо них Мэйсона Маунта и Тэмми Абрахама.

Опаснейший момент, который мог решить судьбу встречи, произошел на 75-й минуте встречи.

После углового у ворот «Челси» мяч отскочил к Вейналдуму. Позиция для удара была неудобной, поэтому Жоржиньо отпасовал на Салаха. Египтянин выстрелил в дальний угол, но Аррисабалага свою команду выручил. На подборе вовремя сыграл ван Дейк, но и после его удара мяч в ворота «синих» не влетел: голкипер лондонцев умудрился отбить снаряд, который отскочил в крестовину.

Зато поразить чужие ворота удалось у «Челси». Вышедший на замену Маунт выскочил из-за спин защитников и, приблизившись к штрафной, мощно пробил в дальний нижний угол. Адриан до мяча не дотянулся, но ничего ужасного для «Ливерпуля» не произошло — лайнсмен зафиксировала у молодого английского полузащитника положение «вне игры».

За 90 минут встречи команды выявить победителя не сумели. 1:1 и дополнительное время.

В самом начале первой 15-минутке «Ливерпуль» вышел вперед. Мане получил мяч на левом фланге и сделал пас на ход Фирмино. Бразилец, посмотрев за спину, отдал обратно, и сенегалец «расстрелял» ворота Аррисабалаги, оформив дубль.

Спустя несколько мгновений у «Челси» имелся классный шанс отыграться. Фикайо Томори оторвался от Матипа и пробил в дальний угол, но спас Адриан. В следующем же моменте голкипер «Ливерпуля» сплоховал, нарушив правила на Абрахаме. Голкипер в попытке забрать мяч снес нападающего «синих» с ног. Арбитр встречи уверенно указала на «точку».

В концовке первого дополнительного тайма «Челси» едва не забил третий мяч. Вышедший на поле Росс Баркли «разрезал» оборону «Ливерпуля» классной передачей на Педро, испанец сблизился с лицевой линией и, выждав момент, прострелил на Арбахама. Англичанин пробил в направлении дальнего угла, но мяч прошел рядом со штангой. Во второй же 15-минутке и «Ливерпуль», и «Челси» обороты резко снизили, будто бы согласившись на серию послематчевых пенальти. Так и произошло: судьба Суперкубка решилась в так называемой лотерее.

Стамбульское чудо «красных» вновь не обошло стороной: первые пять попыток подопечные Клоппа реализовали безошибочно, а Адриан взял удар Абрахама, принеся своей команде победу.