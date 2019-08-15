Футболист покончил с собой из-за постоянных травм 

20-летний футболист из Уэльса Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за травм и неудач, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Post.
Родные Дарлингтона обнаружили его тело в гараже.
Футболиста постоянно преследовали проблемы со здоровьем: из-за перелома руки ему пришлось пропустить просмотр в «Манчестер Юнайтед», а из-за повреждения позвоночного диска футболиста постоянно мучили боли в спине.
Отмечается, что из-за неудач в футбольной карьере Дарлингтон находился в депрессии и даже бросил учебу в колледже.
Джоэл Дарлингтон выступал за юниорские сборные Уэльса, играл за клубы «Бала Таун», «Денби Таун».