Футболист покончил с собой из-за постоянных травм

20-летний футболист из Уэльса Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за травм и неудач, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Daily Post.

Родные Дарлингтона обнаружили его тело в гараже.

Футболиста постоянно преследовали проблемы со здоровьем: из-за перелома руки ему пришлось пропустить просмотр в « Манчестер Юнайтед », а из-за повреждения позвоночного диска футболиста постоянно мучили боли в спине.

Отмечается, что из-за неудач в футбольной карьере Дарлингтон находился в депрессии и даже бросил учебу в колледже.

Джоэл Дарлингтон выступал за юниорские сборные Уэльса, играл за клубы «Бала Таун», «Денби Таун».