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УЕФА назвал лучших футболистов Европы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Globallookpress.com
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена трех футболистов, которые будут бороться за звание лучшего в Европе в сезоне-2018/2019. Список появился в Twitter-аккаунте организации.
Тремя лучшими игроками сезона стали нападающие Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус») и защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»). Имя обладателя награды будет объявлено 29 августа. По результатам сезона-2017/2018 лучшим игроком был признан полузащитник «Реала» Лука Модрич.
В этом году Месси в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где его команда уступила будущему победителю турнира — «Ливерпулю». Роналду вместе с «Ювентусом» выиграл первенство Италии, в Лиге чемпионов клуб дошел до четвертьфинала.
Ван Дейк же был основным защитником «Ливерпуля» в победном для команды розыгрыше Лиги чемпионов. 15 августа он в составе команды также выиграл Суперкубок УЕФА. В Английской премьер-лиге клуб стал вторым.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Футбол , Владимир Стогниенко , Лука Модрич , Лионель Месси , Ван Дейк , Криштиану Роналду , УЕФА , Реал , Рамблер
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