УЕФА назвал лучших футболистов Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена трех футболистов, которые будут бороться за звание лучшего в Европе в сезоне-2018/2019. Список появился в Twitter-аккаунте организации.

В этом году Месси в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где его команда уступила будущему победителю турнира — «Ливерпулю». Роналду вместе с «Ювентусом» выиграл первенство Италии, в Лиге чемпионов клуб дошел до четвертьфинала.

Ван Дейк же был основным защитником «Ливерпуля» в победном для команды розыгрыше Лиги чемпионов. 15 августа он в составе команды также выиграл Суперкубок УЕФА. В Английской премьер-лиге клуб стал вторым.