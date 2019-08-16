Зидан рассказал о состоянии Хамеса Родригеса

Он также поделился мнением о полузащитника Хамесе Родригесе, который, по слухам, должен был покинуть стан "сливочных". Последние два сезона хавбек провел в мюнхенской "Баварии".

"Хамес в хорошей форме. Я рад, что он часть нашей команды. Что касается травмы Дани Карвахаля — на это мы повлиять не можем. Трудно принять это, но нужно что-то делать. Я доволен игроками. Мы все сосредоточены на первой игре сезона. Ни Поль Погба, ни Неймар не являются игроками "Реала". Меня же волнуют только те, кто в команде.

Да, Гарет Бэйл мог покинуть нас, но он остался, так что я рассчитываю на него. Все оптимистично настроены и хотят побед", — сказал Зидан.

Первый матч в рамках чемпионата Испании для "Реала" начнется с "Седльтой" из Виго в 18:00 по московскому времени.