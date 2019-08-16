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Зидан рассказал о состоянии Хамеса Родригеса 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о планах на новый сезон, передает Marca.
Он также поделился мнением о полузащитника Хамесе Родригесе, который, по слухам, должен был покинуть стан "сливочных". Последние два сезона хавбек провел в мюнхенской "Баварии".
"Хамес в хорошей форме. Я рад, что он часть нашей команды. Что касается травмы Дани Карвахаля — на это мы повлиять не можем. Трудно принять это, но нужно что-то делать. Я доволен игроками. Мы все сосредоточены на первой игре сезона. Ни Поль Погба, ни Неймар не являются игроками "Реала". Меня же волнуют только те, кто в команде.
Да, Гарет Бэйл мог покинуть нас, но он остался, так что я рассчитываю на него. Все оптимистично настроены и хотят побед", — сказал Зидан.
Первый матч в рамках чемпионата Испании для "Реала" начнется с "Седльтой" из Виго в 18:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Эден Азар получил травму во время тренировки с "Реалом".
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Футбол , Зинедин Зидан , Эден Азар , Гарет Бэйл , Поль Погба , Реал
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