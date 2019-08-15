Месси провёл тренировку на песке

Капитан «Барселоны» Лионель Месси , который продолжает восстанавливаться после полученной травмы икроножной мышцы, провёл тренировку на песке.

На видео видно, что 32-летний нападающий уже работает с мячом.

🏋️‍♂️¡QUIERE ESTAR en SAN MAMÉS! MESSI se 'MACHACA' en solitario para estar en el DEBUT LIGUERO del Barça. ¿Llegará?🤔 (📹'OTRO') pic.twitter.com/N9AacV20Wl— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 15 августа 2019 г.

В пятницу, 16 августа, в 1-м туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Атлетиком». Месси, скорее всего, пропустит встречу. После полученного повреждения аргентинец не провёл ещё ни одной тренировки в общей группе. Ранее из-за травмы футболист пропустил предсезонный тур по США.

В минувшем сезоне на Месси провёл на клубном уровне 50 матчей. На его счету 51 забитый мяч и 22 результативные передачи. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.