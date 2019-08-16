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СМИ: Футболист МЮ Погба ещё надеется на переход в «Реал» 

RT на русском + ещё 4 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не теряет надежду на свой трансфер в испанский «Реал» этим летом.
Как сообщает Marca, игрок надеется на такой исход, несмотря на его маловероятность.
Отмечается, что агент хавбека Мино Райола в ближайшее время встретится с руководством манкунианцев, чтобы рассказать о желании своего клиента.
«Реал» в свою очередь не торопится по трансферу Погба, пока остаётся открытым вопрос по возможному трансферу нападающего ПСЖ Неймара. При этом наставник клуба из Мадрида Зинедин Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва сделки по Погба.
Ранее сообщалось, что Неймар отстранён от тренировок с первой командой ПСЖ.
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Футбол , Зинедин Зидан , Поль Погба , Реал , Манчестер Юнайтед
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