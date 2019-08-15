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В ПСЖ опровергли информацию об отстранении Неймара 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Christophe SAIDI globallookpress.com
Спортивный директор французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказал мнение о ситуации вокруг будущего бразильского форварда Неймара в команде.
«Информация, что Неймар отстранён от тренировок с командой — это ложь. Он работает по индивидуальной программе, восстанавливаюсь от травмы», — приводит слова Леонардо RMC Sport.
Он подчеркнул, что у бразильца действующее соглашение с клубом.
«Мы должны всё проанализировать, прежде чем он сможет вернуться на поле. Как уже известно, клуб ведёт переговоры по его будущему, но никаких подвижек в этом вопросе нет», — добавил функционер.
Неймар является самым дорогим футболистом планеты, в 2017 году ПСЖ заплатил за него «Барселоне» €222 млн Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил новое предложение «Барселоны» по Неймару.
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