Фалькао может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Игрок "Монако" и сборной Колумбии Радамель Фалькао может продолжить карьеру в "Галатасарае", сообщает L'Equipe.

По информации издания, нападающий уже согласовал детали личного контракта с турецким клубом. Стоит отметить, что руководство монегасков хочет выручить за футболиста порядка €5 млн Важно, что в текущее межсезонье "львы" не позволили себе ни одной серьезной покупки. Самым дорогим приобретением стал переход конголезского защитника Кристиана Луйиндама из бельгийского "Стандарта" за €5 млн Ранее сообщалось, что "Монако" поприветствовал новичка команды Бен-Йеддера живым коридором.