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Фалькао может продолжить карьеру в «Галатасарае» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Игрок "Монако" и сборной Колумбии Радамель Фалькао может продолжить карьеру в "Галатасарае", сообщает L'Equipe.
По информации издания, нападающий уже согласовал детали личного контракта с турецким клубом. Стоит отметить, что руководство монегасков хочет выручить за футболиста порядка €5 млн Важно, что в текущее межсезонье "львы" не позволили себе ни одной серьезной покупки. Самым дорогим приобретением стал переход конголезского защитника Кристиана Луйиндама из бельгийского "Стандарта" за €5 млн Ранее сообщалось, что "Монако" поприветствовал новичка команды Бен-Йеддера живым коридором.
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