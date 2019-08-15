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«Атлетико» нацелился на хавбека «Наполи» 

Soccer News 39 минут назад
Фото: Soccer News
"Атлетико" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Наполи" Аллану, сообщает издание Tuttosport.
По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Алланом интересовался ПСЖ, но трансфер так и не состоялся.
28-летний Аллан выступает за "Наполи" с 2015 года. Всего за итальянский клуб он провел 179 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
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