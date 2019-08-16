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Вратарь «Стяуа» потерял сознание во время матча квалификации Лиги Европы 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: © WIkipedia
Голкипер румынского «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание во время матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав».
Игроку не потребовалась госпитализация и через несколько минут он смог продолжить игру. Как сообщает журналист Эмануэль Рошу в своём Twitter, когда 20-летний вратарь пришёл в себя, он спросил, был ли уже забит мяч в его ворота.
Встреча, прошедшая в Болеславе, завершилась со счётом 1:0 в пользу румынского коллектива, и «Стяуа» вышел в четвёртый отборочный раунд ЛЕ.
Ранее определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
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