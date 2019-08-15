Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА нацелился на хавбека «Монако» 

Soccer News + ещё 1 1 час назад
Фото: Soccer News
ЦСКА заинтересован в приобретении марокканского опорного полузащитника "Монако" Юссефа Аит Бенассера, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, российский клуб может купить футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка шести миллионов евро.
23-летний Аит Бенассер является воспитанником "Нанси". В "Монако" он перешёл летом 2016 года за три миллиона евро. В составе монегасков он провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Нанси", "Канну" и "Сент-Этьену". Его контракт с "Монако" действует до лета 2021 года. За сборную Марокко сыграл 22 матча.
Soccer News: последние новости
"Реал" не собирается отпускать нападающего Винисиуса Жуниора в ПСЖ Месси пропустит стартовый матч чемпионата Испании Йович может покинуть "Реал"
Футбол , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реал» взял кредит на Неймара
Камбэк имени Максименко и Шюррле: как спасся «Спартак»2
Названы причины падения с балкона подруги Кокорина20
Месси пропустит первый тур чемпионата Испании
Европейскую страну хотят отстранить от Олимпиады-202013
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение