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СМИ: «Сочи» интересуется экс-футболистом ЦСКА и «Рубина» Натхо 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб «Сочи» заинтересован в приобретении бывшего полузащитника московского ЦСКА и казанского «Рубина» Бибраса Натхо.
Как сообщает Sport24, израильский игрок также имеет два предложения из Турции, но сам склоняется к продолжению карьеры в России.
Последним клубом Натхо был греческий «Олимпиакос». В прошлом сезоне он провёл 34 матча за коллектив из Пирея, забил один мяч и сделал пять результативных передач.
Натхо с 2010 по 2013 год выступал за «Рубин» и с 2014 по 2018 год являлся футболистом ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Уфа» согласовали трансфер Данила Кругового.
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