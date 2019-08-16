Полузащитник «Реала» Эден Азар, который летом перебрался в Мадриде, купил в столице Испании шикарный особняк стоимостью £ 10 млн (около € 10,9 млн). Как сообщает Daily Mail, дом бельгийский футболист приобрёл в районе Ла Финса, который известен как место, где живут многие его по партнёры по «Реалу».
Фотография доступна в «инстаграме».
Современный особняк, спроектированный архитектором Хоакином Торресом, может похвастаться шестью спальнями для его жены Наташа и трех их сыновей — Янниса, Лео и Сами. На площадке также есть бассейн, спа, тренажёрный зал, кинозал и теннисные корты в саду.
Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.