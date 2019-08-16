Азар приобрёл шикарный особняк в Мадриде за £ 10 млн

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Современный особняк, спроектированный архитектором Хоакином Торресом , может похвастаться шестью спальнями для его жены Наташа и трех их сыновей — Янниса, Лео и Сами. На площадке также есть бассейн, спа, тренажёрный зал, кинозал и теннисные корты в саду.

Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.