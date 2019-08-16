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«Спартак» попросил РПЛ перенести время начала матча против «Крыльев Советов» 

ТАСС + ещё 3 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский футбольный клуб "Спартак" обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой перенести время начала матча седьмого тура чемпионата страны против самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
Согласно календарю РПЛ, матч должен пройти в Самаре 25 августа в 14:00 мск. 22 августа в 21:45 "Спартак" в гостях сыграет с португальской "Брагой" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
"В связи с малым количеством времени на восстановление "Спартак" просит лигу перенести воскресную игру в Самаре на 19:00 мск. Мы также обращаемся с просьбой к спартаковским болельщикам, планирующим поддержать команду в Самаре, учитывать данную информацию при планировании поездки. Клуб разместит окончательную информацию о времени начала воскресной встречи с "Крыльями Советов" по итогам решения РПЛ", — говорится в сообщении.
"Спартак" после пяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков, "Крылья Советов" идут на 14-м месте, в активе самарского клуба три очка. В шестом туре "Спартак" на своем поле сыграет с ЦСКА 19 августа, "Крылья Советов" 17 августа в гостях встретятся с екатеринбургским "Уралом".
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Футбол , Спартак , ФК "Урал" , ЦСКА , Крылья Советов
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