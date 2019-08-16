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Футболист Тарасов предложил изменить законодательство по разводам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» предложил изменить российское законодательство в части разводов, сообщили СМИ.
«В первую очередь изменил бы закон по разводам. Поднял бы эту тему вообще на ура. У меня там есть вопросы к законодательству. Хочется понять, почему так выстроено для мужчин. Допустим ситуация: мужчина приходит домой и видит, как жена изменяет. При этом у них есть дети. Почему мужчина должен платить жене? Детям — понятно, но жене почему?», — передает «Чемпионат.com» слова Тарасова.
Он добавил также, что хорошо изучил тему разводов.
«Проценты, МРОТ, столько нюансов. Можно все пересмотреть и сделать по-человечески. Сейчас у мужчин нет никаких шансов. Думаю, что меня многие поймут. Из мужчин, конечно. Девушки, конечно, в штыки воспримут. По детям вопросов нет. Если это маленький ребенок, то открывается счет и в 18 лет он получает всю сумму и делает с ней что хочет. А женщина почему не должна работать? Иди, зарабатывай на жизнь, на ребенка», — заявил футболист.
Ранее адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы бывшей жены Тарасова, сообщил, что футболисту закрыли выезд за границу. По словам адвоката, спортсмен накопил невыплаченных алиментов на сумму в 9 млн рублей.
Напомним, в конце июля Тарасов прокомментировал сообщения о том, что отказывается платить алименты своей бывшей жене.
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Комментарии5
Футбол , Прочее , Сергей Жорин , Локомотив , Чемпионат.com
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