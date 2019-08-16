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Тарасов: за майку с Путиным получил «люлей» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов рассказал, были ли конфликтные ситуации с руководством «железнодорожников».
У нас и с Кикнадзе был душевный разговор на сборах. С Наумовым я до сих пор хорошо общаюсь, со Смородской вообще никаких проблем не было. Единственная история — майка с Путиным, — приводит слова Тарасова «Чемпионат».
32-летний хавбек вышел в футболке «Самый вежливый президент» после первой игры 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» в 2016 году, чем спровоцировал скандал.
Я в кабинете у нее получил люлей. Это, наверное, был самый крупный штраф за все время в «Локо», — заключил он.
По итогам инцидента Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на футболиста наложил штраф в размере €5 тыс.
Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, писал News.ru.
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Футбол , Дмитрий Тарасов , Лука Джорджевич , УЕФА , Зенит , Локомотив
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