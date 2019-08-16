В четверг утром экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров.



Все матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа. pic.twitter.com/fZAJu4wQSc— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 16 августа 2019 г.