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Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисменов в честь экипажа «Аэробуса А-321» 

Чемпионат.com + ещё 10 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Российская Премьер-Лига в своём официальном «твиттере» объявила об акции в честь экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском.
«В четверг утром экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество. Все матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа», — говорится в сообщении организации.
Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от взлётно-посадочной полосы.
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Футбол , Уральские авиалинии
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