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Пилот аварийно севшего А321 Юсупов открыл матч «Урал» — «Крылья Советов» 

News.ru + ещё 69 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юуспов, который посадил самолёт А321 на кукурузное поле в Подмосковье, совершил символический удар по мячу в матче шестого тура чемпионата России между «Уралом» и «Крыльями Советов».
Ранее News.ru писал, что каждая встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнётся с аплодисментов в честь семи членов экипажа Airbus А321 во главе с Дамиром Юсуповым, которые успешно посадили самолёт в экстренной ситуации и спасли 226 жизней.
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Футбол , Уральские авиалинии , Крылья Советов
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