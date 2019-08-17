Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юуспов, который посадил самолёт А321 на кукурузное поле в Подмосковье, совершил символический удар по мячу в матче шестого тура чемпионата России между «Уралом» и «Крыльями Советов».
Герои👏👏👏 pic.twitter.com/qpIyGPiJoT— ФК Урал (@FCURAL) 17 августа 2019 г.
Ранее News.ru писал, что каждая встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнётся с аплодисментов в честь семи членов экипажа Airbus А321 во главе с Дамиром Юсуповым, которые успешно посадили самолёт в экстренной ситуации и спасли 226 жизней.