Пилот аварийно севшего А321 Юсупов открыл матч «Урал» — «Крылья Советов»

Ранее News.ru писал, что каждая встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнётся с аплодисментов в честь семи членов экипажа Airbus А321 во главе с Дамиром Юсуповым, которые успешно посадили самолёт в экстренной ситуации и спасли 226 жизней.